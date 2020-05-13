В "Велюре" нет штаба: Тищенко назвал новую версию работы ресторана

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко отрицает свое прежнее заявление о том, что в его киевском ресторане "Велюр" якобы находится "штаб". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"У меня нет в "Велюре" штаба. "Велюр" – это ресторан, который работал на вынос с первого дня этой проблемы, которая пришла в нашу страну. Это искусственно созданный скандал", - заявил он.

Тищенко сейчас утверждает, что его слова о работе штаба неправильно поняли, но раньше говорил, что как заведение питания ресторан "Велюр" во время карантина не работает. Он используется в качестве штаба для встречи с помощниками: "Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте – "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей", – говорил нардеп.

"Вы можете зайти в мой Инстаграм. Я пишу, что "все рестораны работают на доставку, соблюдая все правила. В "Велюре" бываю по работе штаба или для персональных встреч". Понимаете, в чем казуистика вырванных слов из текста?", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, что в заведении делал нардеп Антон Яценко, Тищенко сказал: "Я не могу контролировать действия народного депутата Яценко".

Он также говорит, что Виталий Кисель, который работает в "Метинвесте", также с ним не встречался. При этом нардеп утверждает, что не может отвечать за то, что происходит в ресторане в то время, когда его нет.

"Они не ко мне приезжали. Мне нечего скрывать, я открытый человек, меня знает вся страна. Киев меня знает, все меня знают, и я знаю в Киеве всех", – подытожил Тищенко.

Нардеп также настаивает на том, что в "Велюре" он собирает помощь для больниц и работает в рамках подготовки к выборам мэра Киева.

Тищенко также рассказал свою версию "жесткого разговора" с президентом Владимиром Зеленским из-за нелегальной работы ресторана во время карантина.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский имел "жесткий" разговор с Николаем Тищенко из-за скандала с "Велюром".

Отвечая на уточняющий вопрос, нардеп Тищенко сказал: "С президентом? Про "Велюр"? Вы шутите сейчас?".

По словам Тищенко, с президентом у него "очень профессиональные отношения".

"Есть четкие полномочия, в рамках которых я нахожусь в коммуникации с Владимиром Александровичем. Как замглавы фракции я выполняю те задачи, которые стоят сегодня перед парламентом, перед партией и перед нашей командой. В данном случае мои все разговоры связаны непосредственно со штабом города Киева, непосредственно с полученными фидбэком о том, что хорошо делается для Киева, что плохо делается для Киева, понимают ли киевляне ту работу, которая делается для Киева. То есть вот так", – заявил он.

Напомним, согласно расследованию Bihus.info, во время карантина киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко работал и принимал VIP-гостей.

Как ранее сообщал Фокус:

После скандала вокруг ресторана "Велюр" Николая Тищенко, туда пришла с проверкой полиция Киева. По прибытию полицейских в заведении посетителей не было. Администратору ресторана разъяснили нормы соблюдения карантина и ответственность за его нарушение.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов опроверг утверждения журналистов Bihus.info, что он посещал киевский ресторан "Велюр" Николая Тищенко во время карантина.

На фоне скандала вокруг ресторана "Велюр" глава Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с соратниками приехал к заведению и "замуровал" входную дверь с помощью строительных блоков и монтажной пены.