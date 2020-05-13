Больницы первой волны заполнены пациентами с COVID-19 на 14%, – Шмыгаль
Украина сейчас движется по умеренному сценарию эпидемии коронавируса.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной Раде.
По его словам, в таком развитии ситуации главная заслуга введенного в стране жесткого карантина в самом начале эпидемии.
Он отмети, что карантин ввели чтобы не допустить перегрузки медицинской системы и подготовить больницы к приему больных. Сейчас в больницах подготовлен 2271 аппарат ИВЛ для помощи больным COVID-19. При этом из них используются только 138 (6,1%).
В 240 больницах первой волны к приему больных подготовлены более 26 тыс. коек, из которых заняты 3367 (на 14%). В 381 медучреждении второй волны готовы 33 669 коек.
"Это значит что нашим врачам не приходится выбирать, кого лечить. И это заслуга карантина", – подчеркнул он.
Он напомним, что с 11 мая в Украине началось смягчение карантина и сейчас Кабмин переходит к модели адаптивного карантина, которая позволит местным властям ужесточать ограничения в районах вспышки заболевания.
Как ранее сообщал Фокус:
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По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
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Недавно мэр Киева Виталий Кличко на брифинге заявил, что, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом, столица уже через неделю может вернуться к прежнему карантину.
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А главный санврач Украины Виктор Ляшко на днях в одном из интервью рассказывал, что при нынешней статистике "маска станет нашим другом до конца года". Хотя, если эпидемия пойдет на спад, масочный режим могут отменить уже летом, добавил он.
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Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.