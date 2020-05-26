Суд арестовал полицейского-насильника из Кагарлыка

Голосеевский райсуд Киева арестовал на два месяца полицейского Сергея Сулиму, которого подозревают в избиении и изнасиловании женщины в Кагарлыке. Об этом сообщает hromadske.

Заседание прошло в закрытом режиме: об этом ходатайствовал адвокат подозреваемого. Прокурор поддержал ходатайство.

Во время заседания подозреваемый Сулима заявил, что не признает своей вины.

В итоге, его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Сегодня, 26 мая, стало известно, что 26-летнюю девушку, которую избили и изнасиловали в полицейском участке в Кагарлыке, зовут Неля. Она живет в селе Ставы и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью.

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.

Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора уголовной полиции Кагарлицкого ОП Обуховского отдела Николай Кузив.

Полицейских-насильников сразу уволили, а всех их сослуживцев отправили на переаттестацию.