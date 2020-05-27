53 депутата в КСУ обжаловали процедуру, по которой приняли "антиколомойский" закон

53 депутата Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде особую процедуру, по которой был принят "антиколомойский" закон. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Представление в КСУ подписали документ депутаты от "Слуги народа", "Батькивщини", депутатской группы "За будущее" и внефракционные.

Авторы представления апеллируют к тому, что при внесении изменений в действующие законы содержание и объем существующих права и свобод не могут быть ограничены. Принятый же закон, как отмечают парламентарии, предусматривает лишение народного депутата права надлежащим образом отстаивать законодательную инициативу, в том посредством внесения правок и предложений в проекты законов.

К тому же, депутаты настаивают, что законопроект был принят с нарушение процедуры. Они отмечают, что документ за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению приняли еще в сентябре 2019 года. Через два дня после крайнего срока все поправки были обработаны профильным комитетом, который подготовил сравнительную таблицу.

Через семь месяцев, 14 апреля, этот же комитет повторно обработал все предложенные и поправки и составил другую таблицу, в которой появилась особая процедура принятия законопроектов. При этом в редакции ко второму чтении не осталось ни одной нормы от редакции, принятой в первом чтении.

Депутаты уверены, что это является основанием для признания законопроекта неконституционным полностью.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

Во время внеочередного заседания 30-31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли и в первом чтении проголосовала за "антиколомойский законопроект".