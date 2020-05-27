ГБР вызывает Порошенко на два допроса: по картинам и "пленкам Деркача"

Госбюро расследований вызывает пятого президента Украины Петра Порошенко на два допроса, которые должны состояться в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По обоим делам Порошенко проходит свидетелем. На первом допросе следователи будут интересоваться у него якобы сокрытием на границе от таможенников коллекции из 43 картин.

На этот допрос ГБР видеоповесткой вызывало Порошенко еще 22 мая. Но лидер "Евросолидарности" решил идти не в ведомство, а в музей им. Ивана Гончара – там он выставил свои картины на показ.

Узнав о такой акции, в музей пришел спецназ ГБР и вручил повторную повестку на допрос супруге Порошенко. Также правоохранители описали картины и изъяли таможенные декларации на картины.

Второй же допрос, на который Порошенко приглашают в ГБР, касается возможного "незаконного использования специальных технических средств получения информации". В ведомстве говорят, что это могло причинить "существенный вред государственным интересам".

Этот допрос, вероятно, касается т.н. "пленок Деркача". 25 мая СМИ сообщали, что ГБР открыло уголовное производство по факту прослушивания и записи разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Номер производства на опубликованным СМИ документе совпадает с номером производства, которое указано в документе в Facebook ГБР.

Допросы планируются на пятницу, 29 мая, на 11 и на 12 часов соответственно.

Как ранее сообщал Фокус:

19 мая, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер.

Сам Шокин неоднократно заявлял, что за его увольнением стоит Байден и в январе 2020 года даже потребовал от ГБР завести на него дело за вмешательство в дела Украины.