Геращенко сравнил Врадиевку и Кагарлык: "За 7 лет полиция изменилась до неузнаваемости"

Отвечать за события в Кагарлыке и Броварах должен не глава МВД Арсен Аваков, а начальники на местах. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Если происходит какая-то проблема в каком-то большом учреждении, то отвечать должен непосредственно начальник, а не тот человек, который занимается вопросами организации эффективной работы", – сказал он.

Также Геращенко сравнил события во Врадиевке и Кагарлыке и отметил, что полиция за 7 лет "изменилась до неузнаваемости".

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"Во Врадиевке три дня скрывали факт изнасилования и попытки убийства женщины. А расследование поручили самому насильнику. Министр Захарченко узнал об этом только когда загорелся местный райотдел... А в Кагарлыке через час после информации о том, что есть подозрения по насилию со стороны полицейского, людей уже задержали. Почувствуйте разницу, пожалуйста", – говорит замглавы МВД.

"В целом у нас в стране порядок – большая страна и преступления происходят каждый день. Процент раскрытия преступлений составляет 91%. В Европе это большая редкость., за исключением Люксембурга и Лихтенштейна... [Патрульная полиция] у нас работает честно и прозрачно", – добавил Геращенко.

Отдельно Геращенко прокомментировал заявления нардепов об отставке Авакова: "Он спокойно относится к любым заявлениям депутатов о своей отставке".

Как ранее писал Фокус:

25 мая в Кагарлыке задержали двух местных полицейских, которые пытали и изнасиловали дувушку, вызванную в отдел в качестве свидетельницы.