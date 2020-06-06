Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантина, – Минздрав

В Украине шесть областей и город Киев не соответствуют критериям ослабления карантина и не могут перейти на следующий этап смягчения противоэпидемических мероприятий.

Об этом по состоянию на 6 июня свидетельствуют данные Минздрава.

В частности, карантинные меры пока нельзя ослаблять в Волынской, Житомирской, Донецкой, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в городе Киеве.

В Донецкой области это связано с очень низким уровнем тестирования. Во всех остальных областях и в Киеве – с слишком высоким количеством новых случаев COVID-19.

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Что касается Житомирской области, то там местные власти даже усилили противоэпидемические мероприятия, особенно во время выходных и праздничных дней. Об этом сообщается на сайте Житомирской облгосадминистрации.

В частности, до момента стабилизации эпидемической ситуации в области не разрешается деятельность учреждений:

– питания – прием посетителей в помещениях;

– культуры, в частности с приемом посетителей, в том числе культурных мероприятий;

– предоставляющих услуги по размещению.

Также нельзя проводить религиозные мероприятия и богослужения.

Кстати, недавно во Львовской области карантинные ограничения продлили еще на неделю – до 12 июня. Власти Закарпатской области также решили усилить контроль над соблюдением карантина для уменьшения распространения коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал Фокус: