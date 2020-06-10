В ГБР показали видео, как Порошенко зачитывают сообщение о подозрении

Госбюро расследований показало, как пятому президенту Петру Порошенко зачитали сообщение о подозрении. Видео опубликовано на Facebook-странице ГБР.

По словам начотделения главного следственного управленя ГБР Вадима Приймачка, подозрение Порошенко зачитали прокуроры ОГПУ по поручение генпрокурора Ирины Венедиктовой. При этом, адвокаты Порошенко утверждают, что подозрение нардепу должна зачитывать лично генпрокурор.

Подозрение касается дела о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий", – говорят в Офисе генпрокурора.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас готовится ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения.

При этом, Порошенко приходил в ГБР якобы на допрос по "делу картин", который так и не состоялся.

Также ГБР сняло еще одно видео, в котором указано, что Порошенко 25 раз не приходил на допросы. На 2:38 видны сторонники пятого президента, которые в титрах подписаны как "порохоботы", которыми Порошенко "прикрывается".

Как ранее сообщал Фокус:

На 22 мая ГБР уже вызывало Порошенко на допрос в качестве свидетеля с помощью видеоповестки по делу о "контрабанде картин".

Однако тогда Порошенко в ГБР не пришел. Вместо этого он открыл выставку картин, которые фигурируют в деле, в Музее Гончара. На выставку пришли следователи ГБР и описали картины. Сам Порошенко заявил, что картины были куплены и легально ввезены в Украину задолго до его президентской каденции – в 2012 году.