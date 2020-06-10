Волкер дал совет Зеленскому: Укрепление национального единства важнее политических репрессий
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер посоветовал президенту Владимиру Зеленскому сконцентрироваться на построении национального единства на фоне российской агрессии, а не устраивать политические преследования.
Об этом высокопоставленный американский дипломат написал в Twitter.
"Выбор, кого преследовать, – это политическое решение, поскольку обвинить можно каждого. Лучшим было бы решение – строить национальное единство перед лицом российской агрессии на Донбассе и в Крыму, как и говорил Зеленский в своем выступлении 24 августа", – написал Волкер, по видимому комментируя попытки ГБР вручить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Напомним, 10 июня Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР по "делу картин". Однако допрос не состоялся. Вместо этого ГБР вручило подозрение Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Офисе генпрокурора заявили, что пятый президент Петр Порошенко подозревается в побуждении главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий и готовят ходатайство об избрании экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Петр Порошенко заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на его незаконное преследование.