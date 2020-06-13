Вспышка COVID-19: Зеленский требует усилить проверки, а Шмыгаль – усилить карантин

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений из-за увеличения в стране числа заболевших коронавирусом, а также требует тщательных проверок мест скопления людей.

Об этом заявил Зеленский на селекторном совещании при участии Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, 13 июня, сообшает пресс-служба Офиса президента.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", – сказал Зеленский.

В частности, президент обеспокоен большим количеством новых случаев COVID-19. В свою очередь глава Минздрава Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное число госпитализированных с симптомами коронавирусной инфекции.

"Причины для паники нет, но есть "колокольчики", которые требуют реакции", – добавил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", – отметил Зеленский.

Шмыгаль добавил, что мировой опыт показывает эффективность административной ответственности.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

12 июня стало известно, что первая леди Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

В тот же день в Офисе президента сообщили, что Зеленский будет работать в особом режиме из-за обнаруженного коронавируса у его жены Елены.

В Офисе президента и Управлении госохраны – также вспышка коронавируса.

По состоянию на утро 11 июня в Украине было зафиксировано 689 случаев Covid-19.

По состоянию на 12 июня официально подтверждено 29 753 случая коронавирусной инфекции. Из них 683 были обнаружены за минувшие сутки.

По состоянию на 13 июня коронавирус обнаружили у 753 человек. Таким образом, общее число случаев заболевания выросло до 30 506.