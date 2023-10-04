Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если сделает "домашнее задание", – Шарль Мишель

Глава Европейского совета предупредил, что реформы в самом Евросоюзе будут трудными, поэтому "больше нельзя терять время".

Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если обе стороны "сделают домашнее задание". Для этого нужно проводить реформы, бороться с коррупцией и привести законодательство в соответствие европейским требованиям. Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель в интервью журналу Spiegel.

Глава ЕС подчеркнул, что обе стороны должны "четко понимать", каковы их общие цели и приоритеты, а также направления инвестиций.

Шарль Мишель подчеркнул, что реформы в самом Евросоюзе будут трудными и призвал ускорить принятие решений, потому что "больше нельзя терять время"

По словам главы ЕС, сильное влияние России и Китая в странах Западных Балкан сложилось из-за слишком долгого ожидания принятия их в Евросоюз. Шарль Мишель подчеркнул, что в интересах ЕС видеть Украину "процветающей и безопасной".

"Сопротивление Российской агрессии показало, что Украина принадлежит к ЕС. И скоро, не когда-нибудь. Приняв Украину, ЕС доказал бы свою способность к геополитическим действиям", – добавил он.

Политика готовности принимать и реализовывать на практике подобные решения ведет к тому, что США и Китай, которые серьезно относились только к вопросам торговли с ЕС, сейчас меняют свое отношение и по геополитическим вопросам.

Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС удалось "удивить весь мир", быстро достигнув договоренности между странами-членами о жестких санкциях против России и поставках оружия в Украину.

Вступление Украины в ЕС — хронология событий

28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

Еврокомиссия 17 июня 2022 года рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и выдвинула семь условий для начала переговоров о вступлении.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет пообещал принять решение о дальнейших шагах, как только будут полностью выполнены все условия для вступления.

В марте 2023 года президент Европарламента Роберта Метсола допустила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в этом году.

В июне агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в ЕС сообщило, что Украина отвечает двум из семи требований для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, но среди невыполненных остаются "ключевые", в том числе о борьбе с коррупцией.

21 сентября глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что парламентарии выполнили все требования ЕС и передали "эстафету" следующих решений Кабмину Украины.

23 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина выполнила все условия Еврокомиссии и готова к переговорам о вступлении в ЕС.

В октябре СМИ сообщили, что Брюссель может дать "зеленый свет" для начала переговоров о вступлении Украины уже в декабре.

Напомним, 31 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран. Жозеп Боррель отметил, что война в Украине стала одним из стимулов для ускоренного расширения Евросоюза.