Пропагандисты Лукашенко поздравили боевиков с победой, — расследователи (фото)

Словами колумниста Russia Today пропагандисты хотели поздравить палестинских боевиков с победой, но вскоре колонку быстро убрали с сайта "Минской правды".

Пропагандисты Беларуси определились относительно нападения боевиков ХАМАСа на суверенное государство Израиль и поздравили их с победой на страницах пропагандистской газеты "Минская правда". Об этом пишет Telegram-канал "Беларуски Гаюн".

"И действительно: победа Палестины на оккупированных территориях — это победа Москвы и Минска", — приводят слова колумниста Russia Today Игоря Молотова расследователи.

Колонка в "Минской правде" Фото: Телеграм

Более того, он предлагает взорвать термоядерную бомбу над Израилем. Сравнивая ортодоксальных евреев и сам Израиль с Третьим Рейхом, с фашистскими режимами Салазара и Муссолини, Молотов называет действия израильтян "тотальной дискриминацией и угнетением человека человеком".

"Палестинцам это не нравится. Палестинцы объявляют сопротивление фашистским методам Израиля… Люди, которые на весь мир говорят о Холокосте, сегодня сами становятся военными преступниками. Совершая, тем самым, удар по исторической правде", — замечает пропагандист.

При этом Молотов подчеркивает, что ситуация раздувается "с целью внести раскол в белорусском и российском обществе, которое едино в поддержке Палестины".

"Я говорил с послом Палестины в Москве. Он мне сказал: "Игорь, брат, — это наша общая победа"… Мы уже победили. ХАМАС и ФАТХ маршируют по единой дороге победы", — резюмировал он.

Сейчас колонка пропагандиста режима Лукашенко уже недоступна, но в интернете сохранился кеш-версия страницы.

Минск и Тегеран — что известно об их связях

Колонка колумниста была опубликована на фоне того, что Лукашенко собирается встретиться с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, который должен приехать в Беларусь. Именно этот чиновник иранского правительства в 2022 году согласился, по информации Reuters, разработать поставку РФ иранского оружия, в том числе ракет класса "земля-земля" и дополнительных партий ударных БПЛА.

Напомним, что Иран и Беларусь подписали летом 2023 года план военного сотрудничества на текущий год, а также меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны.

"Иран и Беларусь подписали план военного сотрудничества на 2023 год, а также меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами. Документы подписаны во время визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Исламскую республику и по итогам его переговоров с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мобри Резой Аштиани", — говорится в сообщении иранского информационного агентства IRNA.

А в начале августа, по информации Института Изучения войны (ISW), в Тегеран прибыл министр обороны Беларуси Виктор Хренин, который встретился со своим коллегой Мохаммадом Реза Аштиани, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и плане двустороннего военного сотрудничества на 2023 год и обговорить строительства завода по производству беспилотников в Беларуси.

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. Боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны Сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны. Силы обороны страны стягивают артиллерию и танки к границе с Газой, продолжаются авиаудары.

В течение первых двух суток после начала войны ЦАХАЛ поразил сотни целей в Секторе Газа. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

Вчера премьер-министр Нетаньяху сказал, что Израиль вступает в долгую войну, ее первая фаза подходит к завершению. В то же время Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Сектором Газа.

Также стало известно о воздушной тревоге, объявленной на севере Израиля на границе с Ливаном. Выяснилось, что с той стороны границы осуществили два минометных выстрела, причем один из снарядов даже не долетел. Силы ЦАХАЛа применили авиацию.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.