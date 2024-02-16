"Быстрого мира не будет": Шольц обратился к Путину из-за Украины (видео)

Россия не сможет реализовать сценарий "быстрого мира", на который намекал президент Владимир Путин. Зато Украина получит от Германии и партнеров всю необходимую помощь.

Заключение соглашения по безопасности Германии и Украины свидетельствует о том, что Россия не получит "быстрого мира", который должен был состояться по сценарию президента РФ Владимир Путина. Украина будет иметь всю необходимую помощь, чтобы одержать победу над страной-агрессором. О том, что означает соглашение по безопасности, объяснил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время выступления на пресс-конференции Шольц заявил, что Украина получит мир, но не по сценарию, который готовился в России. По его словам, сегодня Кремль демонстрирует якобы готовность к "быстрому миру", при этом не отказываясь ни от одной из целей, выдвинутых в начале вторжения.

Канцлер признал, что россияне "не готовы к длительному и устойчивому миру", поэтому объяснил Путину, что Германия и дальше будет поддерживать украинцев — размер поддержки не будет снижаться.

"Мы не снизим поддержку Украины. Мы и в дальнейшем стоим рядом с украинками и украинцами", — заявил Шольц.

Немецкий канцлер очертил содержание соглашения, заключенного 16 февраля:

сотрудничество в сфере безопасности;

помощь в разминировании, энергетике, восстановлении;

Украина берет на себя обязательства продолжать реформы, необходимые для вступления в ЕС;

Германия обязуется во время нападения РФ, которое может произойти в будущем, всячески поддерживать Украину — дипломатически, экономически, военно.

"Мы будем поддерживать украинских партнеров в развитии современных обороноспособных Вооруженных сил для того, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России", — подчеркнул канцлер Шольц во время пресс-конференции.

Соглашение по безопасности — детали

Отметим, 12 января 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Украину и подписал соглашение о безопасности для Украины. В тексте соглашения британцы гарантировали, что будут оказывать военную помощь, обучать бойцов Сил обороны, делиться разведданными. Отдельно отмечалось, что в случае возможного будущего нападения РФ Великобритания более активно присоединится к защите Украины.

Между тем президент Зеленский 16 февраля запланировал заключение еще одного соглашения — с Францией, — об этом сообщили в Елисейском дворце. Для этого глава Украины должен прибыть в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Соглашение о безопасности — договоренности, которые были обещаны Украине во время Вильнюсского саммита НАТО в июле 2023 года. Тогда члены Североатлантического альянса не поддержали украинское заявление о вступлении, зато говорили о гарантиях безопасности.

Напоминаем, 16 февраля стало известно, что согласно новым договоренностям, Германия предоставит Украине 7 млрд евро помощи в 2024 году. Накануне, 15 февраля, новые пакеты помощи анонсировали Великобритания и Франция.