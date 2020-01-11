Пожары в Австралии произвели больше выбросов, чем 100 стран вместе взятых

Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн метрических тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата. Об этом сообщает MIT Technology Rewiew.

Вышеупомянутое число выбросов превышает совокупные годовые выбросы 116 стран мира с самым низким уровнем выбросов и в 9 раз больше, чем было произведено во время рекордного в Калифорнии сезона пожаров 2018 года.

Но все же, 400 млн тонн – это не беспрецедентное количество выбросов. По данным Службы мониторинга атмосферы "Коперник" Европейского Союза, выбросы лесных пожаров превысили 600 миллионов тонн с сентября по начало января в периоды масштабных пожаров 2011 и 2012 годов.

В это же время, недавние выбросы существенно превышают типичные уровни в Новом Южном Уэльсе, где в этом году сконцентрировалось наибольшее количество пожаров. С 1 июля 2019 года в юго-восточном штате сгорело 5,6 млн га.

Изменение климата не вызывает пожары, но поднимает температуру воздуха и уменьшает количество осадков, что высушивает деревья, растения и почву, превращая их в отличное топливо для пожаров.

В докладе Национального научного агентства Австралии и Бюро метеорологии за 2018 год говорится, что изменение климата способствовало ухудшению ситуации с пожарами в стране, а средние температуры поднялись более чем на 1 градус по Цельсию.

Такие огромные пожары ускоряют изменение климата. Когда горят растения и деревья, они высвобождают углерод, который содержится в стволах, листьях, ветвях и корнях. Таким образом, создается замкнутый круг.

На данный момент общая площадь пожаров в Австралии составляет более 10 млн га. Погибли более 25 человек, а сотни тысяч людей призывают к эвакуации. Тысячи домов были разрушены, а дымом заволокло более 20 млн кв. км. Также по оценкам ученых, в результате пожаров в стране погибли более одного млрд животных.

В последние дни ситуация еще больше ухудшилась, так как в стране снова установилась засушливая и ветреная погода. Два гигантских возгорания слились, сформировав "мега пожар" на границе Нового Южного Уэльса и Виктории. Огонь раскинулся на около 600 тыс. га.

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