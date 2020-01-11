Пожары в Австралии произвели больше выбросов, чем 100 стран вместе взятых
Пожары на восточном побережье Австралии уже выбросили в атмосферу около 400 млн метрических тонн углекислого газа, что еще больше способствует изменению климата. Об этом сообщает MIT Technology Rewiew.
Вышеупомянутое число выбросов превышает совокупные годовые выбросы 116 стран мира с самым низким уровнем выбросов и в 9 раз больше, чем было произведено во время рекордного в Калифорнии сезона пожаров 2018 года.
Но все же, 400 млн тонн – это не беспрецедентное количество выбросов. По данным Службы мониторинга атмосферы "Коперник" Европейского Союза, выбросы лесных пожаров превысили 600 миллионов тонн с сентября по начало января в периоды масштабных пожаров 2011 и 2012 годов.
В это же время, недавние выбросы существенно превышают типичные уровни в Новом Южном Уэльсе, где в этом году сконцентрировалось наибольшее количество пожаров. С 1 июля 2019 года в юго-восточном штате сгорело 5,6 млн га.
Изменение климата не вызывает пожары, но поднимает температуру воздуха и уменьшает количество осадков, что высушивает деревья, растения и почву, превращая их в отличное топливо для пожаров.
В докладе Национального научного агентства Австралии и Бюро метеорологии за 2018 год говорится, что изменение климата способствовало ухудшению ситуации с пожарами в стране, а средние температуры поднялись более чем на 1 градус по Цельсию.
Такие огромные пожары ускоряют изменение климата. Когда горят растения и деревья, они высвобождают углерод, который содержится в стволах, листьях, ветвях и корнях. Таким образом, создается замкнутый круг.
На данный момент общая площадь пожаров в Австралии составляет более 10 млн га. Погибли более 25 человек, а сотни тысяч людей призывают к эвакуации. Тысячи домов были разрушены, а дымом заволокло более 20 млн кв. км. Также по оценкам ученых, в результате пожаров в стране погибли более одного млрд животных.
В последние дни ситуация еще больше ухудшилась, так как в стране снова установилась засушливая и ветреная погода. Два гигантских возгорания слились, сформировав "мега пожар" на границе Нового Южного Уэльса и Виктории. Огонь раскинулся на около 600 тыс. га.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.
- После этого, дым от пожаров в Австралии добрался до Новой Зеландии. Небо над страной окрасилось в рыжий цвет, а в воздухе появился запах гари.
- Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей. Также обещано доставить помощь в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.
- Оригинальную помощь Австралии оказывает 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд, которая собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В это же время, австралийские ученые подчитали число сгоревших в пожарах животных. Результат оказался ужасающим – по предварительным подсчетам, погибли более 1 млрд животных.
- В начале 2020 года премьер-министр штата Виктория Даниэль Эндрюс заявил, что пожары в Австралии усилились и не исключил массовую эвакуацию.
- В подтверждение наихудших прогнозов, 10 января в Австралии слились два крупных пожара и породили огненного монстра. Ситуация осложняется возобновившейся жарой, ветром и молниями без осадков.