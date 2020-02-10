Фоторобот подозреваемого. Биолог нарисовал смертельный коронавирус 2019-nCov

Биолог из колорадского исследовательского центра Scripps Research и научный иллюстратор Дэвид Гудселл нарисовал портрет смертоносного коронавируса. Об этом сообщает Forbes.

По словам экспертов, коронавирусы настолько малы, что невозможно рассмотреть их детали даже под микроскопом, поэтому самые реалистичные изображения таких вирусов основываются на научных данных.

Один из таких рисунков нового коронавируса 2019-nCov сделал Гудселл. Он известен особым стилем своих картин клеточной биологии, в котором подчеркивает, что молекулярные процессы в организме не происходят в вакууме, как показывается в учебниках. В то время как большинство изображений нового вируса были именно такими, Гудселл показал коронаврус в его "среде обитания", так на иллюстрации вирус слизью и находится непосредственно в легких человека.

Зарисовка вируса

В свой рисунок Гудселл включил как можно больше информации о коронавирусах. Данное семейство вирусов, включается в себя не только 2019-nCov из Ухани, но также и SARS, MERS и грипп. Эксперт подчеркивает, что не все вирусы влияют на человеческий организм одинаково, но у них много общего, включая внешний вид.

Речь идет о различных частях коронавируса, таких как шипы или внешняя оболочка, включающая генетический материал, они образуется белками, который имеют свои уникальные структуры. После вспышки атипичной пневмонии, которая также является коронавирусом, биохимик тщательно изучили структуру вируса.

Законченный рисунок

На картине Гудселла шиповые белки нарисованы в розовом цвете, нуклеокапсид в лавандовом, а фон из слизи – в зеленовато-желтом. Цвета являются выбором самого художника. Электронный микроскоп может увидеть лишь грубые очертания коронавируса и его части слишком малы, чтобы иметь цвет.

Пользователи Twitter отметили некую умиротворенность получившегося портрета. Так, некоторые сравнили изображение коронавируса с "биологической мандалой", а другим она напомнила цветы вишни.

Как ранее сообщал Фокус: