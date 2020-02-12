Китай запустил приложение, проверяющее риск заразиться коронавирусом

В Китае было запущено приложение, которое позволяет людям проверить свой уровень риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Приложение "Детектор близких контактов" сообщает пользователям, находились ли они рядом с кем-то у кого был обнаружен вирус. Разработкой приложения занимали государственные ведомства вместе с госкомпанией China Electronics Technology Group, используя данные от органов здравоохранения и транспорта.

Пользователи могут зарегистрироваться в приложении, сканируя QR-код на своих смартфонах с помощью популярных приложений, таких как WeChat, Alipay или QQ. Также для регистрации пользователям нужно оставить свой мобильный телефон, имя и фамилию, а также идентификационный номер.

После этого, приложение отыскивает людей из круга общения пользователя и показывает, был ли зафиксирован коронавирус у кого-то из них. В случае наличия зараженных друзей или родственников, пользователям советуют оставаться дома и обращаться в местные органы здравоохранения.

Эксперты считают, что разработка такого приложения была бы невозможной без повсеместного и высокотехнологичного наблюдения китайского правительства за его гражданами. Национальная сеть видеокамер, программное обеспечение, распознающее лица и искусственный интеллект, делают анонимность в стране невозможной. Доподлинно неизвестно, какие именно инструменты использует приложение для поиска зараженных коронавирусом.

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