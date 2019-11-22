Боевики обстреляли из ПТРК автомобиль в мирном поселке, – штаб ООС

С начала текущих суток боевики на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

Согласно сообщению, один военный ранен, еще один военнослужащий погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Донецкой области военный грузовик ВСУ был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса Фагот на территории мирного населенного пункта – поселка Шумы. Трое военных получили контузию.

Отмечается, что обстрел произошел накануне в четверг. Грузовик развозил продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции.

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы... Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал", – прокомментировал инцидент военнослужащий ВСУ по имени Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км и на такой дальности управлять боеприпасом очень трудно.

"Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова", – добавил военнослужащий.

В результате обстрела трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

Сегодня стало известно, что в пятницу, 20 ноября, на Донбассе в зоне ООС погиб командир батареи, старший лейтенант Богдан Шацкий.

20 ноября на Донбассе получили ранения шесть украинских военнослужащих.

Как заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, российские войска продолжили интенсивный обстрел и постарались не допустить эвакуацию раненых. В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений.

Вечером 18 ноября Юрий Бутусов сообщил, что российские войска совершили атаку на позиции ВСУ в районе села Сизое Луганской области. Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату.

Украинские военные во вторник днем, 19 ноября, сбили российский беспилотный летательный аппарат, который летал над позициями украинских подразделений.