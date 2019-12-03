Нападение на Геруса: прокуратура сообщила охраннику Ляшко о подозрении

Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании охраннику бывшего народного депутата меры пресечения в виде домашнего ареста

Прокуратура киевской области сообщила охраннику экс-нардепа Олега Ляшко о подозрении в пособничестве в нападении на главу комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса.

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Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Во вторник, 3 декабря, заместителем прокурора Бориспольской местной прокуратуры сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 346 УК Украины, а именно в пособничестве умышленному нанесению народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", – говорится в сообщении.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь прокуратуры киевской области Марьяна Гайовская, передает УНН.

"Да, он подозревается в пособничестве умышленного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью", – сообщила Гайовская.

По данным следствия, подозреваемый совместно с Ляшко способствовал нападению на Геруса. Прокурор намерен ходатайствовать в суде об избрании охраннику Олега Ляшко меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал Фокус:

6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.

7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".

Сам Ляшко заявил, что против председателя комитета Совета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса должно быть открыто уголовное дело за государственную измену и злоупотребление властью.

18 ноября Олегу Ляшко вручили подозрение по делу о драке с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

В этот же день ГПУ направила в суд ходатайство о взятии Олега Ляшко под стражу.

19 ноября Бориспольский горрайонный суд отпустил лидера "Радикальной партии" Олегя Ляшко на поруки под личное обязательство.