Филарет: Томос – не настоящий!

Украина
Почетный патриарх считает, что целью создания ПЦУ было уничтожение УПЦ КП

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в YouTube.

"Мы долго боролись и ждали Томоса, получили Томос, но не тот Томос, на который мы надеялись. Этот Томос поставил нас в другую зависимость. Если раньше украинская церковь зависела от Москвы, то теперь этот Томос поставил нас в зависимость от Константинополя. Константинополь требует уничтожения Киевского патриархата",  – сказал Филарет.

Он добавил, что целью создания ПЦУ, как метрополии Константинополя, было уничтожение Киевского патриархата УПЦ.

"Почему не хочет дать патриарх Томос патриархату? Потому что патриархат  – это действительно независимая церковь, а митрополия может входить в состав того или иного патриархата. Поэтому сейчас дано задание митрополиту Епифанию окончательно уничтожить Киевский патриархат, и киевского патриарха в том числе",  – сказал Филарет.

Он посетовал, что вынужден "бороться за существование Киевского патриархата".

"Недавно мы получили информацию о том, что существует документ о том, что Киевский патриархат уничтожен, патриарх должен покинуть патриархию и не служить во Владимирском соборе. И это окончательное решение является следствием той борьбы, захвата храмов Киевского патриархата, которое продолжается. И он делает все это силой, и доходит до того, что похищают священников, запугивают их, чтобы они не оставались в Киевском патриархате, а переходили в ту так называемую ПЦУ",  – сказал Филарет.

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