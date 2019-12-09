Спасатели достали еще два тела из-под завалов сгоревшего в Одессе колледжа

Разбирая завалы на месте сгоревшего в Одессе колледжа экономики и права, спасатели нашли еще два тела.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Первое тело достали в 00.35, второе – утром, в 05.15. Таким образом, число погибших возросло до 12-ти.

Из 30 пострадавших в больницах остается 9 человек.

К работам по разбору завалов привлекли 275 человек и 41 единицу техники. Всего уже вывезли 1,3 м.куб стройконструкций.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога.

На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

В одесском колледже, где произошел пожар, учебный процесс будет восстановлен 9 декабря.

7 декабря в процессе разбора завалов после пожара в одесском колледже найдено еще одно тело. Позже, спасатели нашли тела еще двух погибших.

В больнице скончался спасатель, который участвовал в тушении пожара в одесском колледже.