Никто не будет закрывать СМИ, выходящие не на украинском, – языковой омбудсмен
Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, но о закрытии таких изданий речь не идет.
Об этом сообщает Укринформ.
"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ – печатная пресса, онлайн издания Украины – сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать издавать прессу на других языках", – сказала Монахова.
Она также прояснила ситуацию, которая может сложиться через некоторое время в сфере обслуживания.
По ее словам, если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.
В личном же общении каждый имеет право общаться на любом языке, добавила Монахова.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.
- После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.
- Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.
- Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.
- 16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.
- Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский внес в Раду проект закона об отмене языкового закона.