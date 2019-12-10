Никто не будет закрывать СМИ, выходящие не на украинском, – языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила, что в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко прописано, что СМИ в течение трех лет должны создать версию на украинском языке, но о закрытии таких изданий речь не идет.

Об этом сообщает Укринформ.

"В законе прописано, что есть три года на то, чтобы СМИ – печатная пресса, онлайн издания Украины – сделали украиноязычную версию своих сайтов или своих газет. То есть, никто не будет закрывать или запрещать издавать прессу на других языках", – сказала Монахова.

Она также прояснила ситуацию, которая может сложиться через некоторое время в сфере обслуживания.

По ее словам, если гражданин Украины просит в определенных заведениях общаться с ним на украинском языке, то это надо делать. Если же клиент сам инициирует использование другого языка, то и отвечать ему на том же языке можно.

В личном же общении каждый имеет право общаться на любом языке, добавила Монахова.

Как ранее сообщал Фокус:

25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За него проголосовали 278 народных депутатов.

15 мая Петр Порошенко подписал языковой закон.

После принятия закона тогда еще не вступивший в должность президента Владимир Зеленский заявил, что государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний.

Он пообещал после вступления в должность тщательно проанализировать языковой закон и реагировать в соответствии со своими конституционными обязанностями и в интересах граждан Украины.

Нынешний первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, возможно, в закон о языке будут внесены правки, при этом единственным государственным языком в стране останется украинский.

16 июля в Украине вступил в силу языковой закон. Действие закона не распространяется на частное общение и совершение религиозных обрядов.