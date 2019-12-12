Подозреваемая в убийстве Шеремета хотела сделать "сакральную жертву" из Маруси Зверобой

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета волонтер Юлия Кузьменко (Лиса) обсуждала ликвидацию волонтера Маруси Зверобой в качестве "сакральной жертвы".

Об этом на брифинге рассказал начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По данным следствия, одна из подозреваемых в совершении убийства журналиста Юлия Кузьменко занималась поиском "сакральной жертвы", убийство которой поможет дестабилизировать ситуацию в стране.

В одном из своих телефонных разговоров, обнародованных полицией на брифинге, Кузьменко обсуждала совершение этого противоправного действия с гражданкой Т. (Вася).

В частности, женщины говорят о том, что эту роль на себя "смогла бы взять" Зверобой или народный депутат София Федина. Также рассматривалась возможность не убийства, а похищение детей Зверобой.

По мнению Кузьменко, Зверобой идеально подошла бы на эту роль, потому что умеет "красиво говорить" и имеет "хороший послужной список", а также вызвала бы в обществе большой резонанс и поддержку.

Как ранее сообщал Фокус:

В октябре после визита президента Зеленского в Золотое депутат Федина с волонтером Марусей Зверобой жестко высказались о Зеленском. Нардеп, в частности, говорила о том, что президент может погибнуть на Донбассе.

28 ноября сотрудники ГБР вместе с бойцами подразделения СБУ "Альфа" пришли с обыском к волонтеру Марусе Зверобой. Сама волонтер, комментируя обыски, рассказала, что следователи ГБР изъяли у нее блокнот и оружие.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Рок-музыкант Андрей Антоненко рассказал, что ему вменяют организацию убийства Шеремета.

Позже стало известно об остальных подозреваемых в деле Шеремета.