Пожар в Одессе: ГБР открыло дело о служебной халатности

По факту пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 16 человек, Госбюро расследований открыло дело о служебной халатности. Об этом сообщает Думская.

По данным издания, следователи уже проводят обыски в помещении Одесского областного управления ГСЧС. Там изымают материалы проверок с 2014 года.

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Отмечается, что расследуется возможная халатность со стороны сотрудников ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа.

Предварительная квалификация – ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). О подозрении пока никому не сообщали.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.