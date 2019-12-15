"Прошел год, с заданием справился". Епифаний подвел итоги своего предстоятельства ПЦУ

Украина
Митрополит говорит, что ему удалось сохранить единство внутри Церкви, благодаря чему начался процесс признания автокефалии ПЦУ другими поместными Церквями 

Митрополит Епифаний считает, что справился со своим первым заданием в роли предстоятеля ПЦУ.

Об этом он пишет у себя в Facebook.

По словам предстоятеля, первым заданием он для себя определил укрепление фундамента Церкви и сохранение внутреннего единства.

"Прошел год. Справился ли я с этим заданием? Считаю, что да. Но не сам, а при поддержке и общей молитве и работе нашего епископата, духовенства, мирян", – пишет митрополит Епифаний.

Следствием сохранения единства внутри Церкви предстоятель считает начало процесса признания автокфалии ПЦУ другими поместными Церквями.

В то же время, период испытаний для ПЦУ продолжается: "Так же, как и наша страна, мы находимся в состоянии войны, но хотим сохранить единство. Мы должны держаться вместе, потому что Церковь – это душа украинского народа, без которого не может существовать тело – государство".

Также митрополит подчеркнул, что принял "крест предстоятельства" исключительно "как монах принимает послушание служить".

"Я осознавал, насколько это большая ответственность, поэтому у меня не было права на ошибку. В противном случае, мы рисковали из-за РПЦ вернуться искуственную изоляцию... Но у нас была цель и мы ее достигли", – добавил он.

15 декабря 2018 года в Софии Киевской состоялся Объединительный собор, который избрал главной единой поместной церкви бывшего митрополита УПЦ КП Епифания.

Как ранее сообщал Фокус: 