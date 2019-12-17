Пожар в одесском колледже: Возгорание произошло из-за неисправной проводки
Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.
Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех, передает УНИАН.
"По характерным признакам и по изъятым с места происшествия предметам, предварительно можно сообщить, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов", – сказал он.
Изъятые с места происшествия предметы будут приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Исходя из выводов специалистов ГСЧС, а также соответствующих изъятых документов, будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая позволит сделать следствию окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня.
Относительно других подозреваемых проводится активная работа, продолжаются допросы. Уже назначены 63 различные экспертизы, включая молекулярно-генетическую.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.
- Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.
- Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.
- 9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.
- 11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
- 12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.
- 14 декабря официально завершились работы по ликвидации последствий пожара в здании горевшего колледжа.