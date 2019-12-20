В производстве по убийству Шеремета обновлена группа прокуроров

Обновлена команда прокуроров, которые занимаются процессуальным руководством в производстве по убийству журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщают в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.
Отмечается, что процессуальным надзором в производстве занимаются прокуроры в составе 6 работников ГПУ.
Кроме того, относительно одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по итогам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности.
Также в ведомстве заявили, что "ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда Киева стало причиной переноса Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранной мере пресечения".
Как ранее сообщал Фокус:
- Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.