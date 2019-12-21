Пожар в Одессе: пострадавшим выплатили более двух миллионов помощи

Одесский городской совет выплатил 2,1 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара в местном колледже. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что пять семей погибших и 31 пострадавший получили единовременные выплаты.

Семьям и пострадавшим также выплатят дополнительную денежную помощь от городских предприятий как "благотворительную помощь". Так, семьям погибших – по 50 тысяч гривен, пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах – по 30 тысяч гривен, другим пострадавшим – по 10 тысяч гривен.

Суммарно выплаты составят 4 миллиона 950 тысяч гривен. Из них за счет бюджета – 3,6 млн гривен, средства из целевого фонда Одесского городского совета – 1,2 миллиона гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания. В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован.

Полиция не исключает, что пожар мог произойти в результате умышленного поджога. На следующий день, 5 декабря, спасатели приступили к разбору завалов после пожара в Одесском колледже.

Президент Зеленский объявлял 8 декабря всеукраинским днем траура. Глава Украины призвал отменить праздники и гуляния.

9 декабря Нацполиция сообщила о подозрении директору сгоревшего Одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности.

11 декабря директор сгоревшего колледжа в Одессе Любовь Кочерга отправлена под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

12 декабря принято решение о завершении поисковой операции в сгоревшем здании одесского колледжа.