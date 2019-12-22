Убийство Шеремета: в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку подозреваемых

В центре Киева проходит музыкальный марафон "Белыми нитками" в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом организаторы акции сообщают в Facebook.

"Творческое сообщество Украины – музыканты, художники, общественные деятели – возмущены этой ситуацией. Мы не верим в причастность Андрея, Юли и Яны к убийству Павла Шеремета. Мы считаем, что доказательств для обвинения недостаточно, а имеющиеся – не выдерживают никакой критики", – отмечается на странице организаторов марафона в Facebook.

Организаторы марафона видят в этом политическую окраску и требуют справедливого и беспристрастного правосудия в Украине.

Отмечается, что к марафону присоединилось более двухсот человек. Всех участников марафона угощают чаем возле сцены. Марафон продлится до 22:00, пишет Укринформ.

Ожидаются выступления более двадцати артистов, среди которых группы "Мотор'ролла", "Мандры", Karna, Сергей Танчинец ("Без Ограничений"), Иван Леньо и Владимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" и другие.

"Этот марафон, как мы пошутили, мог бы попасть в Книгу рекордов Геннесса по скорости его организации. Дело в том, что когда есть настоящие друзья, когда есть настоящие граждане в этой стране - нет никаких препятствий", – отметила со сцены радиоведущая Соня Сотник.

Она также поблагодарила всех, кто пришел в такую дождливую погоду.

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