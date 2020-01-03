За драку с Герусом Ляшко грозит до семи лет тюрьмы, – прокуратура

Украина
Собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта

Нацполиция завершила досудебное расследование по факту драки между Олегом Ляшко и Андреем Герусом в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"По результатам предварительного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве признано собранные доказательства достаточными для составления обвинительного акта, и в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины сторонам предоставлена ​​возможность ознакомиться с материалами уголовного производства", – сказано в сообщении.

В случае, если вина Ляшко будет доказана, ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 6 ноября в зале официальных делегаций VIP-терминала аэропорта "Борисполь" произошла драка между Ляшко и Герусом. Видеозапись потасовки Ляшко выложил на своей странице в Facebook. Поводом к конфликту стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что ВРУ разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России.
  • 7 ноября полиция Киевской области по факту драки Олега Ляшко с  Андреем Герусом открыла уголовное производство по ст. 364 УК – угроза насилия в отношении государственного деятеля".