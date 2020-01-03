НАБУ открыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях экс-главы ГБР

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство, которое касается бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщает УНИАН.

Выдержки из единого реестра досудебных расследований опубликовал управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань, который является защитником экс-президента Петра Порошенко в делах против него в ГБР.

В документах указано, что досудебное расследование было начато 19 декабря 2019 года. В выписке из ЕРДР отмечается, что НАБУ расследуют возможное осуществление Трубой незаконного влияния на следователей ГБР для принятия решений с целью получения неправомерной выгоды.

Ранее политсила "Евросолидарность" потребовала от ГПУ открыть дело против уже экс-директора ГБР Романа Трубы на основании ауидиозаписей из его кабинета, опубликованных ранее в Telegram.

Сам директор ГБР Роман Труба сразу же заявил, что аудиозаписи – "фейк и провокация", которые он не будет комментировать.

"Они меня не сломали. Я знал, что они возможны еще намного раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Подавать в отставку не буду", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований.

Спустя три дня Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил на его место нардепа от "СН" Ирину Венедиктову.

Позже Венедиктова написала заявление о сложении полномочий народного депутата ВРУ.

2 января в ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Им стал Александр Буряк.