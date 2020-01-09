Зеленский встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе над Ираном
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января.
Об этом сообщается в Facebook главы государства.
Президент заверил близких людей погибших, что власть сделает все возможное для установления истинных причин катастрофы.
"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их (родственников) адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии", – заявил лидер страны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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В Пентагоне заявили, что украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.
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Президент США Дональд Трамп завил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки.
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Украинские эксперты, прибывшие в Иран для участия в расследовании крушения самолета МАУ, уже осмотрели фрагменты лайнера.