Зеленский встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе над Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января.

Об этом сообщается в Facebook главы государства.

Президент заверил близких людей погибших, что власть сделает все возможное для установления истинных причин катастрофы.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их (родственников) адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, – это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии", – заявил лидер страны.

На встрече также присутствовал президент компании МАУ Евгений Дыхне

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.