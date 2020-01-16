Сразу в "Чистилище". Нового премьер-министра РФ уже добавили в "Миротворец"

Украина
В 2015 году Мишустин незаконно посещал аннексированный Крым

Сайт "Миротворец" 15 января внес Михаила Мишустина в свою базу.

Об этом сообщает сайт проекта.

Отметим, 15 января Мишустин был кандидатом в премьеры.

"Российский оккупант. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года", – скаазно в сообщении.

29 июля 2015 года тогда еще глава ФНС России Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с "руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа". Он заявил, что интеграция налоговых органов аннексированного Крыма в систему ФНС России прошла успешно.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина. 