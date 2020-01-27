На трассе Одесса-Киев произошло массовое ДТП, погиб человек
На трассе Одесса-Киев произошло дорожно-транспортное происшествие с 11 автомобилями, в результате чего погиб человек и двое пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошло возле поселка Дачное, что в Одесской области из-за тумана.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, два человека – госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda.
"Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – сказали в полиции.
Напомним, в ночь на 25 января в Днепре водитель ЗАЗ Ланос насмерть сбил двух мужчин, которые переходили дорогу на пешеходном переходе на ул. Набережная Заводская.
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