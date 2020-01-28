Наборы для выявления коронавируса поступят в Украину в течение недели

Украина
В целом планируется закупить четыре комплекса

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин на брифинге сообщил о достигнутых договоренностях о поставке в Украину тестов для диагностики китайского коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели",  – сказал Кузин.

Он добавил, что подозрения на проникновение китайского коронавируса в Украину не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус, все четыре случая были исключены лабораторно. Всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме",  – сказал Кузин.

Участвовавший в брифинге член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания.

Он, вмесите с тем, подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.

"Все службы анастезии и интернсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным) департаментам здравоохранения на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное",  – сказал Дубров.

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