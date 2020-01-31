Законопроект о дезинформации нарушает стандарты прав человека, – ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека разделяет тревогу СМИ и гражданского общества относительно законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.

В миссии заявили, что данный законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

"Нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", – говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов.

Миссия ООН призывает власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы медиа, а Министерство культуры – соблюдать международные стандарты прав человека, а также продолжить публичное обсуждение законопроекта.

"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность", – подытожили в обращении.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от "СН" Никита Потураев заявил, что в новом законопроекте о СМИ будет четко приписано, за какой именно контент журналисты могут понести уголовную ответственность.

Глава Минкульта Владимир Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение неправдивой или манипулятивной информации.

Позже Бородянский заявил, что законопроект все же не предусматривает тюремное заключение. Вместо них – только общественно-полезные работы.

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко также считает, что против убыточных СМИ необходимо ввести санкции.