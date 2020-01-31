Законопроект о дезинформации нарушает стандарты прав человека, – ООН

Украина
Мониторинговая миссия ООН призвала власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы медиа

Мониторинговая миссия ООН по правам человека разделяет тревогу СМИ и гражданского общества относительно законопроекта о дезинформации, предложенного Министерством культуры. Об этом говорится на странице миссии в Facebook.

В миссии заявили, что данный законопроект не соответствует стандартам прав человека и может привести к самоцензуре.

"Нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", – говорится в сообщении. 

В тексте также отмечается, что  попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов.

Миссия ООН призывает власти Украины воздержаться от установления ограничений для работы медиа, а Министерство культуры – соблюдать международные стандарты прав человека, а также продолжить публичное обсуждение законопроекта.

"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, обеспечить его открытость и инклюзивность", – подытожили в обращении.

Как ранее сообщал Фокус: