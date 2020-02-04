Украина надеется, что очередной обмен пленными будет большим, – Пристайко

Украина
Глава МИД Украины считает, что в обмене пленными "найдется место для подавляющего большинства крымских татар"

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время совместной с чешским министром МИД Томашем Петршичеком конференции, сообщает Укринформ.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех",– сообщил Пристайко. 

Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идут переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

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