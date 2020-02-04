ПЦУ исключила Филарета из состава Синода

Украина
Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией

Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании 4 февраля принял решение остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода",  – говорится в сообщении.

В то же время, принимая во внимание прошлые заслуги Патриарха Филарета перед Украинской православной церковью, Священный Синод констатировал, что Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Теперь Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. В Синоде заявили, что клирики, именуемые им в неуставный способ епископами, не являются таковыми, а сделанное для них и сделанное ими  – все ничтожное.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции",  – добавили в ПЦУ.

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