ПЦУ исключила Филарета из состава Синода

Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании 4 февраля принял решение остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", – говорится в сообщении.

В то же время, принимая во внимание прошлые заслуги Патриарха Филарета перед Украинской православной церковью, Священный Синод констатировал, что Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Теперь Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. В Синоде заявили, что клирики, именуемые им в неуставный способ епископами, не являются таковыми, а сделанное для них и сделанное ими – все ничтожное.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", – добавили в ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря 2018 года Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.

Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.

24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.

Митрополит Епифаний заявил, что перед созданием Православной церкви Украины все главы поместных Церквей говорили, что не признают ПЦУ, если ею будет руководить патриарх Филарет.