Эвакуированных из китайского Хубэя в Украину изолируют на 2 недели

Все прилетевшие из китайской провинции Хубэй, которая стала очагом распространения коронавируса, будут изолированы в Украине на 14 дней в специальных учреждениях.

Данное временное ограничение установил Кабинет министров, сообщает в субботу, 8 февраля, пресс-служба Минздрава.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", – сообщили в Минздраве.

Также распоряжением правительства устанавливается режим повышенной готовности для всех систем защиты.

"Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии", – сообщает Минздрав.

Кроме того, правительство утвердило Национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения в Украине инфекции

В Минздраве отметили, что в Украине на сегоднящний день не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

3 февраля гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели.

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