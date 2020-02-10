У зараженного коронавирусом украинца симптомы не проявляются, – посольство

Инфицированный коронавирусом украинцев на круизном лайнере Diamond Princess находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на посольство Украины в Японии.

"Японская сторона официально подтвердила лишь один случай среди наших граждан. Украинец находится сейчас в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым. Чувствует он хорошо, и у него, в принципе, видимых признаков симптомов вируса нет", – сообщили дипломаты.

В посольстве добавили, что у украинца и не было никаких жалоб.

Как сообщает Kyodo News, за минувшие сутки коронавирус был выявлен еще у 60 человек на борту судна. На данный момент все зафиксировано 130 случаев заболевания.

На борту лайнера находится около 3600 человек, среди них – 25 украинцев, все они члены экипажа. Вчера коронавирус выявили у первого украинца.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Срок пребывания лайнера на карантине должен завершиться 19 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.