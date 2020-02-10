Китайский коронавирус: эвакуация украинцев из Хубэя объявлена на 11 февраля
Из китайской провинции Хубэй, который стал эпицентром распространения коронавируса, украинцев эвакуируют 11 февраля.
Об этом сообщает посольство Украины в Китае.
Отмечается, что для этой цели на завтра, 11 февраля, запланирован специальный чартерный рейс.
"11 февраля планируется специальный чартерный рейс по маршуру: Киев-Ухань (КНР)-Киев", – говорится в сообщении.
В связи с этим в посольстве опубликовали несколько рекомендаций, среди которых – постоянно оставаться на связи, держать при себе документы, быть мобильным и готовиться к перемещениям, в том числе ночным, а также ожидать звонков из посольства и сообщений в группе Embassy – EVACUATION в мобильном приложении Wechat.
Также украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин.
В понедельник, 3 февраля, гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, то есть до 9 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.