Стало известно, кому из украинцев откажут в эвакуации из Китая
Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из Китая.
Об этом заявил и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Украинская правда.
Отмечается, что эвакуация планируется с 11 февраля, а команда рейса будет одета в костюмы биологической защиты.
При этом информация о рейсе будет известна по состоянию на вечер 10 февраля. Также сообщается, что согласие на карантин готовы подписать 51 человек, среди них – один ребенок.
"Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек", – говорит Кузин.
Однако он отмечает, что место для эвакуации еще определяют.
"Сейчас рассматривается две локации санитарно-курортного типа в Киевской области. Также министерство обороны предлагает свои варианты. Возможно, это будет третий вариант локации", – рассказывает Кузин.
Кузин сообщил, что ко всем людям будут применяться ограничительные меры, несмотря на наличии или отсутствии симптомов. Для людей будут выделены дополнительные автобусы, которые заберут их от трапа самолета к месту карантина.
Как уточняет Интерфакс-Украина, рейс будут сопровождать три медработника: два врача и медсестра.
В самолете после полета по рекомендации производителя будет проведена замена воздушных фильтров.
Предварительно перевозчиком для эвакуации определена авиакомпания SkyUp.
Ранее украинцев предупредили, что посля прилета на родину их ожидает 14-дневный карантин.
В понедельник, 3 февраля, гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Андрей Скипальский сообщил, что эвакуация граждан Украины из Китая планируется до конца текущей недели, то есть до 9 февраля.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.