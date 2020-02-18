Спецрейс с украинцами из Китая прибудет во Львов, – СМИ

Спецрейс авиакомпании SkyUp с украинцами из Китая 20 февраля прибудет во Львов, сообщает avianews.com.

Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, рейс из Уханя будет выполнен во Львов с промежуточной посадкой в Алматы.

Рейс в Ухань выполнит усиленный экипаж из 16 человек. С ними также полетят полицейский, два врача, медсестра, военный и работник консульства.

В то же время, глава Львовской ОГА Максим Козицкий написал в Facebook, что во Львовской области не планируют размещать эвакуированных украинцев.

"В Украине есть несколько аэропортов, способных принять самолеты такого класса, в том числе львовский. Вопрос о размещении украинцев, которые прибудут из Китая, во Львове или области не рассматривается", – написал Козицкий.

При этом Козицкий отметил, что область обеспечена всеми необходимыми средствами безопасности.

Как ранее сообщал Фокус:

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.