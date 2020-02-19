В Ухане на борт украинского самолета SkyUp не пустили четырех человек

Украина
Все они сейчас под присмотром китайских врачей. Также у них есть связь с консульской службой

На борт самолета SkyUp, который вылетел из Уханя в Киев, не пустили четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Трое недопущенных – украинцы, еще один человек – иностранец. Все они находятся под присмотром китайских врачей. Также у них есть связь с консульской службой.

Всего на борт пустили 73 человека. По прибытии они пройдут обсервацию в определенном правительством объекте. 

"Среди эвакуированных – семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Наша обязанность – забрать их и создать для них максимально комфортные условия", – говорит замглавы МОЗ Виктор Ляшко

"Неужели в такой большой стране нет места для менее сотни граждан, которые оказались в сложной ситуации?", – также задается вопросом Ляшко.

Сегодня, в 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. Его прибытие ожидается в четверг, в 8 утра.

По пути в Украину лайнер совершит техническую посадку в Алматы, там сойдут на землю два гражданина Казахстана.

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