Самолет с украинцами из Уханя наматывает круги над Харьковской областью

Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя уже находится на территории нашей страны и наматывает круги в небе над Харьковского областью. Об этом свидетельсвуют данные сайта Flightradar.

Аэропорт прибытия на данный момент неизвестен. Ранее в МОЗ сообщали, что борт прилелетит около 8 утра 20 февраля. На сайте авиакомпании местом прибытия был указан аэропорт "Борисполь".

Flightradar показывает местом назначения "Борисполь", а временем прибытия 8:56. Ранее было указано, что самолет должен прилететь в 8:05.

19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борту пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев, и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сойшли на землю два гражданина Казахстана.

Как ранее сообщал Фокус:

Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.

Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.

Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.

В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.

Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.