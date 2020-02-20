У ранее прибывших из Китая украинцев коронавирус не зафиксировали, – МОЗ
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у прилетевших ранее из Китая граждан Украины во время инкубационного периода не было зафиксировано коронавируса. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, в понедельник исполнилось 14 дней со времени прилета последнего прямого рейса из Китая, то есть инкубационный период у прибывших завершился.
"Инкубационный период для появления COVID-19 у людей, которые были на бортах прямых рейсов, завершен. Во время медико-санитарного наблюдения у ни одного пассажира и члена экипажа не обнаружено симптомов болезни", – написал Ляшко.
Он отметил, что в течение инкубационного периода с прибывшими из Китая людьми дважды связывались эпидемиологи (на 5 и 14 день).
"Теперь мы точно можем сказать – они здоровы. На бортах прямых рейсов из Китая не было ни одного инфицированного человека. Напоминаю, что людей, прилетевших смежными рейсами, согласно рекомендациям ВОЗ, проверяли в промежуточной стране, как только они покинули прямой рейс из Китая", – заверил Ляшко.
Напомним, 19 февраля 18:30 по Киеву, самолет с эвакуированными вылетел из аэропорта Уханя. На борту пустили 73 человека, еще четверых не пустили - троих украинцев, и одного иностранца. По пути в Украину лайнер совершил техническую посадку в Алматы, там сойшли на землю два гражданина Казахстана.
Самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя уже находится на территории нашей страны и наматывает круги в небе над Харьковского областью.
Как ранее сообщал Фокус:
- Эвакуация украинцев из Китая планировалась на 11 февраля, однако ее отменили в последний момент.
- Украинцы, живущие и работающие в китайском Ухане, заявили, что украинское правительство обмануло их, пообещав эвакуацию, которая так и не произошла.
- Авиаперевозчик SkyUp выразил готовность совершить спецрейс в китайский город Ухань для эвакуации украинцев, но ждет команды от Минздрава.
- В Минздраве сообщили, что Украина планирует вывезти из Уханя 58 человек, 11 из которых – иностранцы.
- Ранее заявлялось, что самолет с украинцами прибудет из Уханя в среду 19 февраля, теперь его ожидают в четверг, 20 февраля.
- В селе Микулинцы Тернопольской области местные жители вышли на протест – они против того, чтобы в санаторий "Медоборы" поселили эвакуированных из Китая украинцев.