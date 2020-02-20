Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения адвокатов подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster), передает Интерфакс-Украина.

Данное решение Печерский суд вынес 20 февраля, таким образом, оставив в силе избранную ранее Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Апелляционная жалоба на арест Антоненко должна была быть рассмотрена в четверг утром, но из-за отсутствия доставки подозреваемого ее рассмотрение перенесли на понедельник, 2 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста.

Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

7 февраля адвокаты задержанной по делу убийства Шеремета Яны Дугарь передали в Офис генпрокурора новые доказательства невиновности их подзащитной и подали ходатайство о закрытии дела.

Андрей Антоненко отказался давать показания до тех пор, пока следствие не устранит допущенные нарушения.