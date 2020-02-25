Проверка на коронавирус: в Черновцах госпитализировали приехавшую из Италии украинку

В Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, пишет Укринформ.

"В Черновицкую областную клиническую больницу в инфекционное отделение госпитализировали женщину. Все, что мне известно сейчас, это то, что она недавно вернулась из Италии. Медики ее проверяют", – сказала Полищук.

По ее словам, врачи не могут сейчас сказать о вероятном подозрении на коронавирус.

Как уточнил заведующий отделом Черновицкого областного лабораторного центра Минздрава Юрий Падурару, эта женщина самостоятельно пришла в больницу за медицинской помощью, пишет местное издание molbuk.ua.

По словам эпидемиолога, женщина жаловалась на высокую температуру. Падурару добавил, что сопровождающие симптомы у нее были характерны для коронавируса.

"Если не подтвердится, что это грипп, тогда отправим на Киев, где анализы будут проверять уже на коронавирус", – говорит Падурару.

В свою очередь врач-инфекционист Ольга Кобевко на своей странице в Facebook призвала буковинцев не паниковать.

По ее словам, госпитализированная женщина не представляет угрозы для окружающих. Она изолирована и ограничена в контакте.

Как ранее сообщал Фокус:

22 февраля из-за вспышки инфекции в Италии изолировали 10 городов. В десяти городах закрыты школы, бары, остановлены церковные мессы, карнавалы и спортивные соревнования.

Уже 23 февраля глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что зараженных выявили в пяти регионах, большинство из них находятся в Ломбардии.

Из-за вспышки в стране также будет проведен показ моды без зрителей, переносятся матчи и закрываются карнавалы.

В воскресенье, 23 февраля, в Италии была зафиксирована третья смерть от коронавируса. Сейчас количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 130 человек.

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.