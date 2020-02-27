Бой в районе Золотого не повлияет на дальнейшее разведение сил, – Загороднюк

Последнее крупное военное обострение в Луганской области не повлияет на планы последующего разведения сил на Донбассе.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

По мнению Загороднюка, целей атаки боевиков в районе Золотого могло быть несколько, в частности: срыв переговоров, расшатывание общественной ситуации или попытка занять позиции украинских бойцов. Однако эта военная операция, по мнению министра, не удалась.

"Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военнослужащий. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку", – считает глава оборонного ведомства.

На вопрос о том, поставил ли бой под Золотым-1 под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках, министр ответил отрицательно.

"В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", – пояснил он.

Министр также отметил, что все, что происходит на Донбассе, стратегически решается в России.

"А мы до сих пор не рассматриваем ее как сторону переговоров. Это тянется с 2014-го года и не поменялось до сих пор", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате нападения боевиков погиб 22-летний военный Максим Хитайлов. Он служил в 72-й отдельной мотострелковой бригаде им. Черных Запорожцев, был гранатометчиком.

Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.

Начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко заявил, что украинские военные, получившие ранения во время вчерашней атаки боевиков вблизи Золотого, были доставлены в военный мобильный госпиталь, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В результате боя на Донбассе военные временно покинули один из наблюдательных пунктов.