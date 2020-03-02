Коронавирус: в Одессе подготовили 20 боксов для возможных больных

Украина
Одесский горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения болезни

Руководитель департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Якименко сообщила, что в инфекционной больнице в Одессе  подготовили 20 боксов на 65 мест для возможных больных коронавирусом.

Об этом сообщает Одесса1.

По словам чиновницы, больница обеспечена всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам подозрением на коронавирус.

Также одесский горсовет решил создать специальную комиссию для недопущения распространения болезни. В нее вошли представители ГСЧС, Нацполиции, Госпогранслужбы, СБУ, Лабораторного центра и департаментов Одесской ОГА.

Дополнительной госпитальной базой области определена больница Измаила.

Напомним, коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.