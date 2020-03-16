В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса
В Украине подтвердили еще два случая инфицирования коронавируса.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Заболевания подтвердили в Черновицкой области. Всего в Украине 5 случаев инфицирования, один летальный.
С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. 80 подозрений не подтвердились, еще 9 исследуются.
Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта. Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии.
12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции, один из которых – в Житомирской области в 71-летней женщины.
Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы и посещала церковь. 13 марта она умерла. Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы.