В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса

В Украине подтвердили еще два случая инфицирования коронавируса.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Заболевания подтвердили в Черновицкой области. Всего в Украине 5 случаев инфицирования, один летальный.

С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекцией. 80 подозрений не подтвердились, еще 9 исследуются.

Первый зараженный был зарегистрирован 3 марта. Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Черновцов, который недавно вернулся из Италии.

12 марта в Украине зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции, один из которых – в Житомирской области в 71-летней женщины.

Она не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы и посещала церковь. 13 марта она умерла. Это первый летальный случай коронавирусной инфекции в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".